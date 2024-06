Borgo Sole: un'esperienza unica di gusto, relax e sport nel cuore della natura

Borgo Sole, situato in Via Casamassima 5, Trani (Provinciale Trani/Corato), è un'oasi di tranquillità e benessere immersa nella splendida campagna tra Trani e Corato: offre un'esperienza indimenticabile, coniugando la genuinità dei sapori del territorio, il relax assoluto e una varietà di attività sportive per tutti i gusti.Al centro dell'offerta culinaria c'è il ristorante e braceria di Borgo Sole, dove ogni piatto è un omaggio ai sapori autentici del territorio. La cucina si distingue per le cotture su brace a legna, che esaltano il gusto e la qualità delle carni selezionate. Per gli antipasti e i primi, vengono utilizzate terrine in forno a legna, per mantenere intatta la genuinità degli ingredienti e offrire un'esperienza gastronomica indimenticabile.Borgo Sole è il luogo ideale per chi cerca il massimo del relax. Il solarium è attrezzato con ombrelloni, sdraio e lettini, e dispone di piscine e vasche idromassaggio, perfette per rigenerarsi e godersi il sole in un ambiente tranquillo e sereno. La bellezza della campagna circostante, unita ai comfort moderni, rende il solarium di Borgo Sole un vero paradiso per chi ama il relax. All'interno della struttura è possibile abbandonarsi al piacere di massaggi rilassanti (sia singoli che di coppia), abbinando trattamenti viso e/o cene romantiche.Per un momento di svago e socialità, il chiosco bar offre una selezione di stuzzichini, aperitivi e cocktail, ideali per trascorrere piacevoli momenti in compagnia di amici e familiari. Che si tratti di un aperitivo al tramonto o di un drink rinfrescante durante la giornata, il chiosco bar di Borgo Sole è il luogo perfetto per rilassarsi e godere della bellezza del borgo.Gli amanti dello sport troveranno in Borgo Sole un'ampia gamma di attività per mantenersi in forma e divertirsi. Il centro sportivo offre campi da calcio, tennis, basket, pallavolo e calcio tennis, per soddisfare ogni esigenza e preferenza.A Borgo Sole, la musica e gli eventi sono parte integrante dell'esperienza. Serate musicali e eventi speciali vengono organizzati per rendere ogni momento trascorso unico e memorabile. Immersi nella natura, si può godere di buona musica e momenti di allegria in un'atmosfera magica e rilassante.Borgo Sole è più di una semplice destinazione: è un'esperienza a 360 gradi che combina gusto, relax, sport e divertimento. La bellezza della struttura e la varietà delle attività offrono momenti indimenticabili nel cuore della natura. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitate il sito www.borgosole.it Per info e contatti:Cell.: 353 382 6784Mail: info@borgosole.itSito web: www.borgosole.it