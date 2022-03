Borgo antico Giovinazzo, proseguono i lavori in vico Corsignano

Nei giorni scorsi è stato completamente abbattuto il muro che divideva in, piazza Costantinopoli da piazza Meschino, due delle aree più belle del borgo antico giovinazzese.Dopo oltre 50 anni, dunque, quello splendido scorcio del centro storico, sarà nuovamente fruibile. I lavori di abbattimento del muro creato cinque decenni fa sono terminati, ma il cantiere è ancora aperto perché, dopo gli ultimi nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici sul materiale per contenere un terrapieno alla fine dell'arco, si procederà all'ultima fase ed al ricongiungimento delle due belle piazzette. Un altro intervento importante riguarderà a breve il vicino Vico Concezione.Su, inoltre, dopo il primo intervento, è riemersa la bellezza di una casa ponte (simile ad altre su via Cattedrale, via San Lorenzo e in vico Cattese), aspetto che unisce Giovinazzo ad altri prestigiosi centri storici italiani, primo fra tutto lo splendido impianto medievale di Viterbo.Col completamento dei lavori, probabilmente in estate, avremo un nuovo locus amoenus molto bello da visitare per i turisti che sceglieranno la cittadina adriatica come meta per i loro viaggi.