Partiti i lavori in vico Corsignano: sarà nuovamente fruibile dopo 50 anni

Dopo cinquant'anni verrà restituito alla fruizione pubblica, chiuso diversi decenni fa a causa dello stato di abbandono in cui versava il centro storico di Giovinazzo.Il collegamento che congiunge piazza Costantinopoli con piazza meschino rappresenta un pezzo di città quasi inesplorato, che tornerà finalmente e dopo un lungo iter ad essere vissuto. I lavori sono iniziati nella mattinata di giovedì 3 marzo e proseguiranno nelle prossime settimane dopo le autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni Culturali di Bari.«Si tratta - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici,- di un percorso lungo e complesso che in questa prima fase riguarda la riapertura del vico Corsignano, ma che proseguirà in prospettiva su vico Concezione, ultima sacca dì centro storico da recuperare. Questi lavori si innestano in una complessiva visione del centro storico giovinazzese del futuro tra efficientamento illuminotecnico di varie aree, che nelle scorse settimane ha riguardato anche la facciata della Concattedrale di Santa Maria Assunta, la risistemazione di via Madonna degli Angeli, anch'essa prossima, e l'ottenimento dei fondi dal PNRR per il parcheggio di via Fossato.Questa nuova opera, così come le altre realizzate o in cantiere - ha concluso Depalo - rappresentano un segno tangibile della nostra attenzione verso un contesto abitativo, storico e culturale di grande pregio, che continua ad essere fiore all'occhiello ed a dare lustro alla nostra città».