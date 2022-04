Vico Corsignano aperto al transito pedonale per alcune ore

«Riconsegniamo un altro piccolo scorcio di città alla gente di Giovinazzo ed a chi ci verrà a trovare da fuori».L'Assessore ai Lavori Pubblici, è visibilmente soddisfatto per la riapertura serale disuggestivo tratto del borgo antico, che congiunge piazza Costantinopoli e via Lecce e piazza Meschino, chiuso per 50 anni. Stasera, Giovedì Santo 14 aprile, in concomitanza con il rito penitenziale della visita ai Repositori, il piccolo passaggio sarà aperto al pubblico, che potrà per la prima volta godere nuovamente della bellezza di quei luoghi, troppo a lungo colpevolmente dimenticati.I lavori di riapertura dell'antico varco hanno riportato alla luce un piccolo gioiello di architettura, che stasera sarà eccezionalmente aperto. Poi, nelle prossime settimane i lavori proseguiranno con l'ottimizzazione della parte illuminotecnica per valorizzare maggiormentevero gioiello della città vecchia di Giovinazzo.«I fari attualmente posizionati - ha spiegato nelle scorse ore alla nostra testata Depalo - sono provvisori e presto sarà realizzato, in accordo con la Soprintendenza, il muro di contenimento per perimetrare il camminamento, dopo che abbiamo eliminato il materiale che ne ostruiva il passaggio», ha concluso l'assessore.