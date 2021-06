C'è anche il sindaco, come anticipato ieri da, fra le(imprenditori e proprietari dei suoli e dei capannoni) citate in giudizio dallapresso ilcon l'accusa, in concorso, didell'area delle exEra il 1984 quando ildeliberò lo smantellamento del siderurgico: da allora si iniziò a parlare della bonifica di un territorio vasto, che rappresenta una cerniera di congiunzione tra il centro abitato e la lama Castello. Recupero, di fatto, mai avvenuto. In quell'area l'ha accertato il superamento dei limiti consentiti di(Concentrazione soglia di Rischio) delle sostanze inquinanti e materiali di scarto.Nel 2018, inoltre, ilnon ha dato seguito all'ordinanza n. 4.984 della(le indagini sono partite da un loro esposto) che imponeva, per i proprietari dei suoli e dei capannoni, la bonifica del sito entro, non rivalendosi nemmeno su di essi. Nessuno, secondo il pmavrebbe «provveduto alla bonifica del sito», interessato «dall'ex stabilimento e dagli scarti di lavorazione di fonderia depositati sul suolo di lama Castello».Il sindaco, che tramite il suo legale, l'avvocato, fa sapere di essersi già attivato per la bonifica dell'area pubblica e che da anni ha sempre stimolato i privati ad adempiere alle prescrizioni in ordine ai suoli di loro proprietà, definisce la propria citazione a giudizio «. Non ho mai parlato - ha detto - del complesso lavoro di giudici e pubblici ministeri., mi dispiaccio pensando a quanti processi evitabili ci sono in Italia».Per l'accusa «nessuno dei soggetti intimati alla bonifica - è scritto - ha assunto iniziative funzionali all'adempimento del provvedimento stesso». Una teoria che il sindacocontesta: «La Città Metropolitana emette un'ordinanza dando 180 giorni al Comune per sostituirsi (sic!) ai proprietari e fare la bonifica di tutta l'area., il Comune di Giovinazzo, per questi fenomeni, avrebbe dovuto bonificare tutta l'area» delle ex Acciaierie.Intanto, con, andrà a processo per il reato di: la norma che sarebbe stata violata è l'articolodel codice penale punito con la reclusione dae la multa sino a. «Ho la coscienza a posto. Dirò la mia - ha concluso -, so di non aver fatto nulla contro la mia città».