Bonifica delle ex AFP, chiuse le indagini per 13 persone. C’è anche Depalma

Lapresso ilha notificato al'avviso di conclusione delle indagini sulla mancata bonifica dei suoli dell'ex. L'imputazione presente nell'atto èTra i 13 c'è anche il primo cittadino. Negli anni successivi al 1984, quando il CIPI deliberò lo smantellamento del siderurgico, chiuso nel 1979, s'è cominciato a parlare di bonifica di, grande cioè quanto il centro storico, e che rappresenta una cerniera di congiunzione tra il centro abitato giovinazzese e la lama Castello, e di possibili operazioni di recupero dell'area. Recupero, di fatto, mai avvenuto.In quell'area, l'ha accertato il superamento dei limiti consentiti di(Concentrazione soglia di Rischio) delle singole sostanze inquinanti, materiali di scarto del siderurgico, mentre nel 2018 ilnon ha dato seguito all'ordinanzadella(che imponeva, a cura dei proprietari dei suoli e dei capannoni industriali, la bonifica del sito entro 120 giorni), non rivalendosi nemmeno su di essi.Palazzo di Città, dunque, non avrebbe fatto nulla per adempiere a quell'atto. L'accusa, infatti, è quella diOra i 13 hannoper essere interrogati o produrre memorie e poi ladeciderà se procedere con le richieste di rinvio a giudizio.