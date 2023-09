Birramilandia in questa edizione sarà un evento per tutti i gusti

Conto alla rovescia a Terlizzi, per la tre giorni dedicata allaLa festa del luppolo si terrà nei giorni 13,14 e 15 ottobre, in via Chicoli e si svolgerà in spazi ampliati rispetto alle precedenti edizioni, con la possibilità di diverse aree parcheggio riservate, di cui l'organizzazione comunicherà in seguito.L'evento, un autentico festival, tra mini luna Park, live band, street food, artisti di strada, dj set e tanto altro ancora, si propone di coinvolgere un pubblico trasversale e di qualsiasi fascia anagrafica.Vastissimo l'assortimento dedicato alle birre, dalle belghe, ai più quotati marchi tedeschi ed italiani, alle birre senza glutine. Tra le proposte, anche una birra pugliese, l'"Agricola artigianale" (birra chiara); ed in infine anche marchi di birre completamente analcoliche, per chi vuole godere della serata, della musica, della socialità e dell'intrattenimento, evitando bevande alcoliche.Le degustazioni verranno accompagnate da esposizioni di produttori enogastronomici locali, con esperienze di cucina tipica pugliese. Tra le proposte culinarie, annoveriamo: panzerotti, panino con porchetta, panino con salsiccia, hamburger e crepe dolci. Prevista all'interno dell'area, anche una zona relax, che non è tuttavia prenotabile e non prevede servizio al tavolo.Tra le novità di questa terza edizione di Birramilandia ce n'è una di carattere sociale e che mira prima di tutto all'inclusione; l'organizzazione infatti, devolverà ai servizi sociali del Comune di Terlizzi dei ticket per food, beverage e giostre, da distribuire alle famiglie meno abbienti e che avranno voglia di partecipare. Inoltre, durante alcune fasce orarie, le persone con disabilità potranno usufruire gratuitamente delle attrazioni del luna Park.Inclusione, food, beverage, socialità, musica ed intrattenimento, saranno i capisaldi di questa manifestazione; organizzata dall'associazione "Il rifugio" con il sostegno del Comune di Terlizzi, partner PDL Comunicazione, Livee eventi, Radio 80 – LOVE FM e Viva Network.Nei prossimi giorni l'organizzazione renderà noti i nomi degli artisti che si esibiranno ufficialmente nel corso delle tre serate.