Beppe Sala incontra i sindaci di Puglia: Giovinazzo c'è

Nella serata di martedì 28 settembre, il sindaco di Milanoha voluto incontrare all'interno dell'hub culturale del Ride una delegazione di tredici sindaci pugliesi, guidata dal presidente dell'ANCI e primo cittadino di Bari, alla presenza di un folto pubblico di pugliesi residenti nel capoluogo regionale lombardo.Sollecitati da Decaro, i sindaci dei comuni pugliesi, per lo più dell'area metropolitana barese, dopo qualche aneddoto e qualche battuta dialettale (che per l'occasione traducevano al milanese Sala), hanno portato la loro esperienza di Milano al Sud: hanno riconosciuto che il capoluogo meneghino rappresenta un modello per i comuni italiani ed hanno ringraziato per l'accoglienza che i ragazzi di Puglia ricevono appena giunti in città, dove si recano per studiare ed in tanti casi per cercare opportunità lavorative.Durante la serata è stato anche ricordato quanto i pugliesi contribuiscano a far grande Milano in campo professionale ed i primi cittadini hanno ribadito l'importanza delle radici che tengono unita la comunità. Quasi inevitabile la promozione ulteriore di quei prodotti agricoli ed alimentari che ricevono grande apprezzamento al Nord, dopo aver ironizzato sul fatto che a Milano il caffè è servito nei bar senza il consueto bicchiere di acqua.Secondo i sindaci pugliesi le associazioni possono essere un volano per trasferire cultura, modi di fare e capacità da Nord a Sud e viceversa ed in questo la comunità dei nostri conterranei trasferitisi in Lombardia non è seconda a nessuno. Presente infatti alla serata anche una folta delegazione dell'Associazione Pugliesi tra cui spiccava la presenza del giovinazzesescrittore, giornalista, nonché uno dei pilastri della comunicazione dell'Università Cattolica, insignito dell'Ambrogino d'oro.Della delegazione faceva parte anche il sindaco di Giovinazzoche nel suo intervento ha puntualizzato che Nord e Sud vivono meglio se stanno insieme, e non se sono divisi. Un messaggio forte e lungimirante ribadito anche a Milano.Nel rispondere alle numerose sollecitazioni ricevute, il sindaco Sala ha riconosciuto che la Puglia è un esempio per la promozione turistica e culturale e ha chiesto di considerare la città di Milano non solo come un modello ma come un amico da sentire vicino.Ha anche affermato che «testa bassa e pedalare» è il suo modo di fare il sindaco a Milano (immagine forse suggerita dallo stesso Depalma, che l'avrà sicuramente apprezzata).«Siamo venuti a verificare come i nostri amici siano in buone mani e siamo contenti di ciò», ha detto in conclusione il sindaco di Bari Decaro rivolgendosi al suo omologo lombardo, chiedendo scherzosamente che in omaggio ai pugliesi, invece che Beppe Sala, d'ora in poi si faccia chiamare Pinuccio Sala.La serata è stata anche l'occasione per parlare di flussi turistici ed accoglienza, di green economy e di nuovi interessanti scambi in campo economico tra le due sponde, mai così vicine come in questi ultimi anni.