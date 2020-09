Associazione Culturaly: Daniela Sala è la nuova presidentessa

Sono state rinnovate le cariche del direttivo dell', organizzatrice dei Fuochi di Sant'Antonio Abate negli ultimi anni e tra gli altri, anche della Festa della Musica sul principiare dell'estate, evento che quest'anno non si è svolto per via dell'emergenza legata al Covid-19giuliana di nascita, una parentesi da Assessora alla Cultura e Turismo, è stata eletta quale nuova Presidentessa. A stretto contatto con lei lavorerannoche sarà il Vicepresidente,che fungerà da Segretario,anch'essa in passato Assessora con delega al Bilancio e Pari Opportunità, che sarà la Tesoriera.Completano il direttivo i consiglieri. Figura di transizione la Past President Ester Monacelli.Nei prossimi giorni proveremo a sentire Daniela Sala ed a comprendere quali programmi sono in itinere e che tipo di futuro prossimo si palesa all'orizzonte in periodo di pandemia per un'associazione relativamente giovane, ma che si è già fatta conoscere ed apprezzare sul territorio.