Arrivati i primi vaccini anti-Covid all'aeroporto di Palese

Sono ormai al sicuro in una struttura non lontana dal Policlinico di Bari le prime, giunto ieri sera all'Aeroporto di Palese a bordo di un P-180 della Marina Militare Italiana, partito poco prima da Pratica di Mare. Le dosi sono quindi state scortate via terra da Esercito e Carabinieri sino a destinazione.Dalle ore 8.00 di questa mattina, 27 dicembre, partirà il primo giorno di vaccinazione (rinominato) anche nella nostra regione. Le sedi individuate per la somministrazione del vaccino nel barese sono il reparto Covid del Policlinico, l'ambulatorio Covid free pediatrico dell'ospedale "Di Venere" e la Residenza Socio Assistenziale Villa Giovanna, tra le più colpite dal virus.Delle30 andranno proprio al Policlinico con una propria squadra di vaccinatori, 30 saranno destinate al "Di Venere", dove saranno vaccinati personale delle Usca, del servizio 118 e tamponatori impegnati quotidianamente sul territorio per fronteggiare la diffusione del virus. Ulteriori 15 dosi saranno somministrate alle squadre dei vaccinatori.Nel nosocomio del quartiere Carbonara, i primi a sottoporsi al vaccino saranno l'infermiere, che ha effettuato più di quattromila tamponi dall'inizio della pandemia e il medico dell'Usca,Poi, come anticipato dall'Assessore regionale alla Sanità,da inizio gennaio giungeranno in Puglia 94.000 dosi che andranno a vaccinare medici, infermieri, personale del servizio 118 e ospedaliero ed anche anziani e categorie a rischio.Seguirà quindi una campagna a tappeto su tutto il territorio regionale. A Giovinazzo quasi tutti gli amministratori si sono detti pronti ad effettuarlo quanto prima, rimarcando l'importanza di questa campagna.