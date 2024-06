Arrivano Zefiro e Maestrale, Giovinazzo respira

Finalmente temperature massime in discesa

Finalmente si respira.Giovinazzo si appresta a vivere una domenica con cielo sereno, ma temperature massime in calo rispetto a giorni precedenti, grazie a correnti di Zefiro e Maestrale che soffieranno moderate, portando refrigerio sul litorale ed eliminando l'afa. Valori termici massimi sui 31°(-6° rispetto al giorno precedente). Mare mosso o molto mosso.Pomeriggio con sole e vento leggero da Nord-Ovest, al tramonto temperature di 27°, ideali per una passeggiata. Serata stellata, umidità in calo sino al 68%. Minime della notte sui 20°. Situazione stabile lunedì.SOLE - Sorge: 5:19, Tramonta: 20:28LUNA - Leva: 22:19, Cala: 6:12 - Gibbosa calante