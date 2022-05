Arriva l'estate su Giovinazzo: domenica con 30°

DOMENICA 22 MAGGIO

Anticipo consistente d'estate, questa domenica su Giovinazzo.Cielo sereno sin dal mattino, mare quasi calmo nonostante una brezza proveniente da quadranti nord-occidentali e valori termici che arriveranno sino a 30°. Quadro ideale per una giornata sulle spiagge della città.Al pomeriggio ancora sole, con deboli correnti di Tramontana e Zefiro, che insisteranno sulla cittadina adriatica. Serata stellata, umidità al 69% e valori termici sui 20°. Minime della notte vicine ai 16°, una escursione termica non indifferente rispetto alle ore diurne, che tuttavia sta caratterizzando questo periodo.Ed in settimana si toccheranno picchi di 35°.SOLE - Sorge: 5:28, Tramonta: 20:10LUNA - Leva: 1:48, Cala: 11:51 - Luna calante