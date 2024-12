Arriva il Natale, le idee regalo più chic sono da Design

Le idee per Natale, le nuove tendenze, le soluzioni migliori e più creative per valorizzare la tua casa e per fare un regalo a chi ami: da Design a Molfetta, in Corso Umberto n°73, c'è tutto per vivere l'atmosfera natalizia e rendere le festività in famiglia e con gli amici un'ambiente magico, in cui ogni dettaglio racconta l'affetto e la cura per la casa.Per i regali sotto l'albero per grandi e piccoli, dall'oggettistica più raffinata ai prodotti per lei e per lui, ai piccoli abbellimenti per impreziosire la cucina e la tavolata natalizia, Design propone idee originali ed eleganti, grazie all'ampia gamma di marche tra le più rinomate sul mercato: Villeroy e Boch, caratterizzata da uno stile riconoscibile sempre amato, con un'eleganza sobria senza tempo; Alessi, marchio italiano sempre originale e unico, perfetto per fare un regalo con stile; Santaring, azienda svedese improntata all'artigianalità per una scelta vincente, sia da regalare sia per decorare casa, riprendendo il pieno spirito nordico delle origini del Natale; Manopoulos, che propone set di giochi da tavolo classici dal design esclusivo e materiali di alta qualità, prodotti in Grecia.Da 50 anni in città, Design a Molfetta è stato riconosciuto negozio storico dalla Regione Puglia. Le proposte per l'interno e le idee regalo di Design sono anche online, sul sito e-commerce www.livedesign.it dove sono disponibili le gallerie fotografie per brand e tutti i dettagli relativi ai prodotti.Design vi aspetta, con tante idee, e per porgervi i più splendenti auguri di buon Natale e buone Feste!Per maggiori informazioniTelefono 080 3975220E-mail info@livedesign.it