Arriva il maltempo su Giovinazzo: piogge intense previste nelle prossime ore

Maltempo in arrivo in queste prime ore del lunedì su Giovinazzo e su tutto il nord barese.La Protezione Civile della Puglia ha diramato nel pomeriggio di ieri, 11 ottobre, un'allerta meteo arancione per tutta la Puglia Adriatica Centrale ed il bollettino prevede cheSin da questa notte, correnti da quadranti sud-occidentali prenderanno a soffiare con moderata intensità sulla nostra cittadina, portando nuvole stratiformi. Precipitazioni piovose sono previste sin dalle prime ore dell'alba e si faranno pian piano più consistenti.Nuvoloso per tutta la mattinata, col mare mosso e temperature massime in netta discesa rispetto alla domenica, che arriveranno a toccare 18°.Nuvole ancora al pomeriggio, quando le piogge potranno diventare nuovamente più consistenti. Serata con qualche breve schiarita, alternata a nuovi e corposi annuvolamenti, con possibilità di nuovi rovesci intensi. Valori termici al di sotto dei 15°, per via di correnti nord-occidentali che andranno incalzando.Le precipitazioni piovose dovrebbero arrestarsi nella nottata tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre, quando vi saranno ampie schiarite al mattino. Poi in serata possibili nuove brevi piogge.