Arriva il maltempo, allerta gialla su Giovinazzo

«Precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento».Recita cosìdiramata dallaper tutta la regione.Giovinazzo non farà eccezione con piogge previste sin da questa notte, che andranno aumentando dalla tarda mattinata di oggi, 17 novembre, e sino a sera di faranno consistenti. La ventilazione da quadranti nord-occidentali diverrà nord-orientale nel pomeriggio e le massime si assesteranno sui, ma con una percezione di qualche grado inferiore per via del vento. Mare mosso.Ancora temporale a sera, con valori termici notturni non superiori ai 14°.Martedì migliora grazie al persistere di correnti settentrionali. Da venerdì 20 novembre ancora maltempo.