Arriva il freddo: domenica con temperature in picchiata su Giovinazzo

Le massime non supereranno i 10-11°

DOMENICA 22 DICEMBRE

Arriva il freddo sulla costa a Nord di Bari. Domenica con prevalenza di sole su Giovinazzo, ma con temperature in picchiata. Al mattino ventilazione da quadranti nord-occidentali e poi svolta a sud-ovest, con moto ondoso del mare in diminuzione. Mare che tuttavia resterà molto mosso. Temperature massime che non supereranno i 10-11° con percezione inferiore lungo il litorale.Pomeriggio con qualche annuvolamento e sino a sera potrebbero verificarsi sporadiche e poco intense piogge. Minime della notte tra 5 e 7°.Maltempo previsto sino a Natale.SOLE - Sorge: 7:13, Tramonta: 16:26LUNA - Leva: 23:56, Cala: 11:40 - Luna calante