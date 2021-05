Vi sono tre richieste di rito abbreviato e una di ordinario nelle istanze che ieri sono state inoltrate al giudice dell'udienza preliminare di Bari,- che le ha accolte -, dagli avvocati degli imputati dell'inchiesta sui due ex, i quali avrebbero agevolato il clanLe(questo procedimento prevede che l'imputato possa chiedere al giudice di rinunciare alla fase di dibattimento in cambio di uno sconto di pena, nda) sono state inoltrate dai legali difensori di(assente in aula, ai domiciliari),, dopo il deposito delle indagini difensive espletate nell'interesse dello stesso imputato, e di(presente in aula, ai domiciliari), difeso dall'avvocatoStessa strategia difensiva è stata condivisa da(collegato in videoconferenza dal carcere di Badu 'e Carros a Nuoro, dove è recluso), assistito dall'avvocato. Non ha scelto riti alternativi, optando per il rito ordinario,(presente in aula, ai domiciliari), difeso dai legali: nel corso del dibattimento ci sarà la raccolta e la acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio.«Il nostro assistito - hanno dichiarato all'unisono i legali- ha ritenuto di andare a processo in quanto intende dimostrare la inattendibilità del collaboratore e la sua totale estraneità alle contestazioni trasfuse nel capo d'imputazione». I quattro sono stati arrestati il 18 giugno 2020 in un'inchiesta dellae accusati dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione in atti giudiziari e rivelazione del segreto d'ufficio.In particolare, proprio i due militari avrebbero rivelato informazioni relative a attività di polizia giudiziaria, raccontando i dettagli delle indagini, indicando i turni di servizio dei colleghi dellae gli orari in cui sarebbero avvenuti i controlli nei confronti degli affiliati posti ai domiciliari. In tre distinte occasioni avrebbero inoltre consegnato documenti informatici e cartacei non divulgabili, contenenti le registrazioni e i verbali di dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia.Nel corso della seduta è giunta una costituzione di parte civile da parte di soggetti che avrebbero subito una perquisizione frutto di calunniose accuse. L'udienza è stata rinviata alper la discussione del pubblico ministero titolare dell'inchiesta,, e alper le arringhe difensive.