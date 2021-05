Anticipo d'estate: 30° su Giovinazzo questa domenica

DOMENICA 23 MAGGIO

Venti meridionali, prevalentemente Ostro e Solano, e temperature in netta risalita.Giovinazzo vivrà quest'oggi, 23 maggio, la prima vera giornata estiva dell'anno, con cielo sereno al mattino. Le temperature massime toccheranno punte di 30° ed il mare tuttavia mosso, per via delle correnti di direzione variabile, ma di moderata intensità.Nubi sparse al pomeriggio, ma ancora valori termici vicini ai 29° e sui 25° al tramonto. Serata con qualche nube in transito, umidità con picchi del 70% e colonnina di mercurio ad indicare 22°.Lunedì ancora venti sciroccali, con ulteriore aumento delle massime sino a 32-33°.SOLE - Sorge: 5:26, Tramonta: 20:12LUNA - Leva: 17:52, Cala: 4:11 - Gibbosa crescente