Ancora una settimana incandescente su Giovinazzo

Ancora temperature sopra la media. È quanto dovranno aspettarsi i giovinazzesi per questa prima settimana settembrina, consin da questa giornata di lunedì 2, con tassi di umidità sempre molto elevati.Caldo a tratti afoso e mare calmo per tutta la settimana. Nuoviprevisti per venerdì 6 settembre. Il caldo martella Giovinazzo e tutto il litorale a Nord di Bari dalla fine di giugno e grandissima preoccupazione c'è per la campagna olearia, voce fondamentale dell'economia cittadina.Di fatto un primissimo miglioramento si avrà a Giovinazzo solo a partire da lunedì 9 settembre, giornata della riapertura delle scuole, quando al pomeriggio potrebbero esserci piogge. Poi, nessuna precipitazione all'orizzonte almeno sino a metà mese.