Ancora una giornata senza contagi né decessi in Puglia

LA SITUAZIONE ATTUALE

Restano 4.536 i casi di Covid-19 in Puglia da inizio emergenza sanitaria. Nessuno dei 2.313 tamponi effettuati nelle ultime ore è risultato positivo.Non si sono registrati nemmeno decessi ed il numero delle vittime in regione resta diDi seguito il riepilogo dei contagi reali e dei morti suddivisi per ciascuna provincia.1492 Città Metropolitana di Bari (11 a Giovinazzo)1169 Provincia di Foggia660 Provincia di Brindisi522 Provincia di Lecce382 Provincia Bat281 Provincia di Taranto30 relativi a residenti fuori regione158 Provincia di Foggia151 Città Metropolitana di Bari (1 a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneI positivi in regione sono 74 (non ce ne sono a Giovinazzo dal 24 giugno scorso) e solo 14 di essi sono ricoverati in ospedale. Nessuno per fortuna si trova in terapia intensiva dal 22 giugno scorso. Sono 60 i pugliesi che si stanno curando in isolamento domiciliare. I guariti sono infine saliti a 3.916 su 4.536 casi complessivi.