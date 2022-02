Ancora un lieve calo dei positivi a Giovinazzo: i numeri

I NUOVI NUMERI

L'ANALISI NEL DETTAGLIO

IL RIEPILOGO DA INIZIO PANDEMIA

La diffusione del Sars CoV2 rallenta, ma Giovinazzo non ne è ancora fuori, con una curva epidemiologica che oggettivamente si è appiattita, ma non è regredita del tutto.È quanto emerge dall'ultimo report comunale, sulla scorta delle informazioni che sono pervenute dalla Prefettura di Bari ed è aggiornato al 30 gennaio. A quella data erano scesi ai positivi sul territorio cittadino (-25) con un flessione in soli quindici giorni di 171 unità.Per comprendere meglio la situazione attuale a Giovinazzo bisogna ricordare che dal 26 al 30 gennaio scorsi sono state 100 le persone che hanno scoperto di essere state contagiate, ma in 125 tra coloro i quali erano risultati positivi in precedenza si sono negativizzati. Un saldo di 25 negativizzazioni in più rispetto alla crescita dei contagiati.Lieve flessione, ma pur sempre un dato incoraggiante.A Giovinazzo, da inizio pandemia, sono 2630 i residenti che hanno contratto il virus e 2273 sono i guariti. Le vittime sono state 17, come più volte ricordato da queste pagine, e non se ne registrano da metà maggio 2021.Sono stati tanti i minori ad essere contagiati anche in questa parte finale di gennaio. In molti li abbiamo visti pazientemente in fila con genitori o nonni nelle farmacie cittadine per effettuare un tampone, spesso dopo la positività di compagni e compagne di classe.Tra il 26 ed il 30 gennaio sono stati infatti 15 i bimbi e le bimbe tra gli 0 ed i 9 anni a contagiarsi e 23 quelli tra i 10 ed i 19 anni. Tra i ventenni sono stati registrate 11 nuove infezioni e tra i trentenni 18.Nella forbice tra 40 e 49 anni (la più contagiata da inizio emergenza sanitaria) sono stati 10, tra i cinquantenni 12, tra gli ultrasessantenni 5 (si tratta della fascia d'età che ha avuto più morti), tra i 70 ed i 79 anni 3, così come tra le persone con più di 80 anni. Nessuno fortunatamente tra gli over 90.0-9 anni: 161 casi10-19 anni: 293 casi20-29 anni: 368 casi30-39 anni: 382 casi40-49 anni: 412 casi50-59 anni: 402 casi60-69 anni: 275 casi70-79 anni: 202 casi80-89 anni: 102 casiover 90: 33 casi