Ancora maltempo su Giovinazzo

Nottata prettamente invernale quella appena trascorsa, con valori termici vicino allo zero su Giovinazzo,che fanno seguito alle brevi nevicate di ieri mattina, 24 marzo.Al mattino ci sarannoe nubi sparse, prima che il cielo si copra del tutto, con le nuvole che saranno sospinte dal vento di schiavo. Le correnti nord-orientali faranno sì che le temperature restino basse. Massime non oltrema con percezione vicina ai 4°. Mare da mosso a molto mosso.Pomeriggio nuvoloso con possibilità di precipitazioni di modesta entità ed il grecale che incalzerà. Temperature serali ancora, con percezione vicina aiUn buon motivo per restare a casa tutto il giorno, così come giovedì, quando il maltempo la farà ancora da padrone con piogge previste per tutta la giornata.Migliora solo venerdì, quando torneranno a soffiare correnti sciroccali e la colonnina di mercurio tornerà a toccare i 14°.