Anche da Giovinazzo si alza la voce per i diritti umani in Palestina

Come comunità locali vogliamo rompere questo intollerabile silenzio delle istituzioni.Con un sollecito umanitario urgente chiediamo ai nostri rappresentanti di dotarci di atti precisi, chiari e concordanti di dissociazione da questo silenzio sul genocidio del popolo palestinese, silenzio che ogni giorno diventa sempre più complice della catastrofe umanitaria in atto. Alla data odierna tutte le principali agenzie di stampa diffondono notizie dell'ennesima e pericolosissima minaccia al popolo palestinese.A Rafah si stanno abbattendo violentissimi raid militari su un territorio in cui sono attualmente concentrati migliaia di civili, in particolare donne e bambini, in spregio ad ogni regola e principio di diritto e di umanità. I carri armati israeliani hanno, nella giornata di domenica 05 Maggio 2024, preso il controllo del valico di Rafah impedendo l'accesso di qualsivoglia aiuto umanitario.Le nostre istituzioni hanno l'obbligo di arrestare ogni sproporzione, ogni aberrazione ed ogni impunità per i criminali che hanno avallato e colpito la popolazione infantile e civile palestinese, a cui pensiamo con sentimento di sanguigna fratellanza.La campagna di adesione al Sollecito Umanitario per la Palestina prosegue nei Comuni.Sarà possibile inviare mail per aderire o ricevere informazioni a dirittiperlapalestina@gmail.comLista aderenti:Associazione PERIPLO odv - BariNucleo Promotore Associazione Italia Palestina – BariAssociazione Teatri di.versi - CoratoEMERGENCY PugliaAssociazione Origens ETS – BariAlma Terra Mola di BariAssociazione Culturale Compagnia del Sole – BariTeatrificio 22 - Corato RomaBari Bene Comune – BariCasa del Popolo di Bari (Laboratorio di Umanesimo Socialista ODV) - BariTeatrino della Colonna – BariAssociazione Almanacco - AdelfiaArtiDea Cultura – BariDigiuno di Giustizia in Solidarietà coi Migranti - BariArci Rimescola – BitontoCOBAS scuola - BariOsservatorio sulla Militarizzazione delle Scuole e delle Università – BariCGIL MolfettaCollettivo Universitario Germinal - BariFiera delle Autoproduzioni – MolfettaCooperativa sociale Un Solo Mondo – BariArete' Ensemble - GiovinazzoMarx 21 – BariZona Franka - BariLink – BariUDS - BariWelcome to the World – BariAssociazione Gruppo di Lavoro Rifugiati Onlus - BariGas Nestor Machno - Molfetta GiovinazzoAssociazione Il regno magico - MolfettaSAS macchia della Grotta – MolfettaAssociazione Emiliano Zapata - MolfettaArci Tressett 37 – GiovinazzoAssociazione culturale Galleria Manfredi - LuceraArci La GARRA TerlizziGiuseppe Volpe, consigliere comunale La Corrente - TerlizziNando Depalo, consigliere comunale SI – GiovinazzoFelice Spaccavento, consigliere comunale Rinascere - MolfettaAnimalenta società cooperativa - ConversanoArci Envy – MolfettaLe Macerie Baracche Ribelli – MolfettaGruppo lavoro rifugiati onlus - BariEliseo Tambone, consigliere comunale Rimettiamo in moto la città – CoratoANGELS APS - BariUNO&Trio Ass. Cult. - Polignano a MareLa Scossa Ass.ne Politica - BariMarluna teatro associazione culturale eta – TraniSinistra Italiana GiovinazzoAssociazione culturale Like a Jazz - Mola di BariKuziba teatro - Ruvo di PugliaLinea d'onda – BariLa Corrente - TerlizziPresidio del Libro - Mola di BariRinascere MolfettaLibreria del Teatro - BitontoSinistra Ruvese - Ruvo di PugliaCittà Civile TerlizziDonatella Azzollini, consigliera comunale La Corrente – TerlizziMichelangelo De Palma - Assessore alle attività produttive - TerlizziAlfonso Scioscia, avvocato – MolfettaFrancesca Bottalico, assessora al welfare e alla città inclusiva e solidale – BariDaniela Zappatore Assessora alle politiche culturali e sociali - TerlizziSemi – GiovinazzoIl posto delle fragole - GiovinazzoCoordinamento per la pace in Palestina – Terlizzi