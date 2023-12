Ammodernamento frantoi oleari, l’avviso pubblico della Regione Puglia

È consultabile online, sul sito della Regione Puglia, l'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento della sottomisura "Ammodernamento dei frantoi oleari", attivata sui fondi del PNRR e finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU.I beneficiari dell'avviso, incluse le loro associazioni e cooperative, e titolari di frantoi oleariIl costo totale minimo del progetto dovrà essere di euro 80.000,00, mentre il massimo del progetto non potrà superare euro 1.500.000,00. Gli aiuti saranno concessi a coloro che detengono il titolo di agricoltore attivo. Alla data della presentazione della domanda il beneficiario non dovrà aver già dato inizio ai lavori.Il termine di acquisizione delle domande di sostegno è fissato al 15 gennaio 2024; entro il 30 aprile 2024 sarà definita la graduatoria dei beneficiari con indicazione delle condizioni per il finanziamento e la realizzazione dell'iniziativa. Le domande dovranno essere rilasciate esclusivamente tramite portale SIAN e dovranno essere corredate obbligatoriamente della documentazione prevista dall'avviso pubblico.L'avviso pubblico integrale è disponibile sul portale tematico "Agricoltura" della Regione Puglia al seguente link:Per maggiori informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione ci si può rivolgere alla dott.ssa Maria Giuseppina Fucilli, funzionario responsabile Ufficio Agricoltura del Comune di Giovinazzo, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15.30-17.30 oppure contattando il numero 080/3902342.