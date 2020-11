Altro che zona gialla: in Puglia un tampone su quattro è positivo

I DATI DELLE ULTIME 24 ORE

ALTRI 30 DECESSI



LA SITUAZIONE PUGLIESE COMPLESSIVA

NESSUN AGGIORNAMENTO SU GIOVINAZZO

Lunedì decisamente nero in Puglia dal punto di vista dei dati relativi alla diffusione del Covid-19. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati registrati ben 1.101 casi su 4.151 tamponi effettuati appena. Un dato che significa che il 26, 52% dei test rinofaringei ha dato esito positivo. Un pugliese su quattro, tra quelli testati, ha insomma contratto il Coronavirus.Ed in un momento in cui si pensa a far passare la Puglia da zona arancione a zona gialla, forse solo per fare un favore ad alcune categorie a discapito della salute pubblica, non ci sembrano dati incoraggianti.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 784515 test, dai quali sono emersi complessivamente 54320 casi di positività.Nel lunedì che ha fatto riscontrare la maggior percentuale di contagi su test effettuati, nella Città Metropolitana di Bari sono risultate positive circa la metà delle persone testate, ben 515. Sono stati 198 i casi nel foggiano, 162 nel tarantino, 87 nella provincia di Barletta, Andria e Trani, 69 nel brindisino, 65 nel Basso Salento e 5 persone risiedono fuori dalla Puglia.Sono stati purtroppo registrati anche 30 decessi nelle ultime ore: 14 nel barese, 9 in Capitanata, 4 nella provincia ionica e 3 nel brindisino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1483, 417 nel barese, 5 a Giovinazzo.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 38772, il 4.9% dei quali è ricoverato in ospedale (1901, 14 in più rispetto a domenica) mentre il 95.1% (36871 persone) è in isolamento domiciliare.209 pazienti sono attualmente in terapia intensiva.Buone notizie solo dai guariti, ben 544 registrati nelle ultime ore, dato che porta il computo complessivo delle persone che si sono lasciati il virus alle spalle a 14.065.Dalla Prefettura di Bari non sono giunti aggiornamenti dal 26 novembre, come chiarito in Consiglio comunale dal Sindaco Tommaso Depalma. E per ora, quindi, i positivi sono 160 in città e 5 le vittime accertate. Dati inevitabilmente parziali che verranno presto modificati, sia per i pazienti guariti, sia per nuovi contagi.