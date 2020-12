Altri contagi a Giovinazzo: gli attualmente positivi salgono a 183

La situazione in Puglia

Non si ferma il contagio da Covid-19 a Giovinazzo, sebbene la curva vada lentamente appiattendosi. Gli ultimi dati aggiornati dal Comune confermano un lieve aumento degli attualmente positivi, passati daL'aumento dei contagiati tra il 10 ed il 14 dicembre risulta essere di 25 unità, ma nel frattempo si sono negativizzate altre 18 persone.Dal 3 aprile 2020 a tutto il 15 dicembre 2020, nella nostra cittadinaPurtroppo Giovinazzo ha fatto registrare anchetutte decedute tra il 26 marzo scorso, quando a perdere la vita fu un 91enne, e gli inizi di dicembre. Tutte le persone che sono decedute avevano un'età compresa tra i 63 ed i 91 anni.Da aprile ad oggi, la fascia d'età più colpita dal virus è quella che vaed a seguire ci sono le persone che hanno un'età compresa tra 50 e 59 anni. 61 di loro hanno contratto il virus. Si ammalano anche i giovani: quelli in età scolare, tra i 10 ed i 19 anni sono stati contagiati 27 volte, mentre ben 39 ragazzi e ragazze tra 20 e 29 anni sono stati infettati. Segno evidente che è impensabile abbassare la guardia in questo momento e che bisogna evitare assurdi assembramenti serali, convinti di farla sempre franca ed in assoluto disprezzo delle regole che tanti altri invece stanno rispettando.Nella nostra regione i decessi hanno purtroppo superato i 2000. Sono state registrate 54 vittime nelle ultime ore: 19 in Capitanata, 15 nella Bat, 9 nel barese, 5 nel leccese, 4 nel tarantino, 2 nel brindisino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2012, 578 nell'Area Metropolitana di Bari.Nelle ultime ore sono stati registrati 1023 casi su 10163 tamponi effettuati, pari al 10,03% del totale. Un calo importante rispetto alle percentuali dei giorni precedenti. Sono invece state 726 le persone guarite dal virus in poche ore, col totale che è salito a 20.364.Gli attualmente positivi in Puglia sono 52.275 ed i pazienti in terapia intensiva sono 200.