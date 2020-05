Allerta meteo: sabato con temporali su Giovinazzo

La Protezione Civile della Puglia ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di temporali su tutto il territorio pugliese a partire dalle ore 20.00 di venerdì 29 maggio e per le successive 24 ore.A Giovinazzo, le piogge più consistenti sono, sabato 30 maggio, ma sin dalla tarda mattinata deboli correnti nordorientali spingeranno su tutto il nord barese nuvole cumuliformi. Mare poco mosso.Massime in diminuzione fino amentre le minime non supereranno iIl maltempo dovrebbe tuttavia essere spazzato via nella tarda mattinata di domenica dall'arrivo del maestrale, dopo ulteriori brevi piogge.