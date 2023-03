Allerta meteo per venti forti prolungata su Giovinazzo

La Protezione Civile della Puglia ha prolungato fino alle 10.00 di venerdì 17 marzo,A Giovinazzo le correnti di nord-ovest stanno battendo il litorale dal pomeriggio di ieri, 15 marzo, e continueranno a soffiare a quasi 50km/h per le prossime 24 ore. Minime in discesa sino anella nottata tra giovedì e venerdì. Massime mai oltre gli 11°, con percezione di 7°. Mare in burrasca, con onde che supereranno i due metri a mezzo di altezza.Nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 marzo, su Giovinazzo ci sarà cielo sereno, ma solo sabato i valori termici riprenderanno ad alzarsi, toccando punte di 16°.