Allerta meteo gialla su Giovinazzo

La Protezione Civile della Puglia ha diramato nelle scorse ore un'allerta meteo gialla per piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sull'area centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate e da forti raffiche di vento.L'allerta partirà da questa mattina, 20 maggio,e si prolungherà per leIn particolare su Giovinazzo il maltempo dovrebbe colpire dall'ora di pranzo, con precipitazioni piovose che si dovrebbero fareal pomeriggio. Ventilazione moderata o forte da quadranti nord-orientali. Mare poco mosso nella prima parte di mercoledì, poi con moto ondoso in aumento.Precipitazioni più copiose sono previste a sera. Minime suie massime non oltre i. A sera attesi valori termici sotto i 17° .