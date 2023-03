Allerta meteo gialla, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo

Un'allerta meteo di media intensità è stata diramata dalla Protezione Civile della Puglia per le prossime ore.Su Giovinazzo sono attese consistenti piogge nella serata di sabato 4 marzo, con vento moderato di Maestrale. Mare molto mosso su tutto il litorale. Minime della notte in discesa sino a 8-9°. Il maltempo persisterà per tutta la notte. Schiarite previste nelle giornata di domenica.Per tutti gli aggiornamenti seguite il nostro meteo dopo la mezzanotte.