Allarme bomba a Trani, allerta per i treni tra Barletta e Bari

Alla prime ore di oggi è accorsa una pattuglia dei Carabinieri per effettuare le verifiche circa un allarme bomba alla stazione di Trani. Viaggiatori e pendolari sono stati fatti evacuare e tutti gli accessi sono stati chiusi.L'allarme sarebbe nato dal ritrovamento di una valigetta contenente all'interno un messaggio che preannunciava una bomba in una scuola non precisata della città, oltre ad alcuni biglietti con minacce ai treni tra Bari e Barletta. Gravi problemi dunque per i pendolari e gli studenti, ma anche per chi è in partenza per una trasferta.Il sindaco di Trani ha deciso di chiudere le scuole per sicurezza.