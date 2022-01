All'Odeion di Giovinazzo c'è il concerto per la ResQ Onlus

Tra storia, tradizione, cultura, non poteva mancare l'aspetto della sensibilità, soprattutto in situazioni di particolare emergenza che il nostro tempo sta vivendo.Ecco dunque che, in occasione della tradizionale giornata in cui Giovinazzo avrebbe dovuto essere caratterizzata dalla accensione dei falò di sant'Antonio Abate, ha voluto dedicare una speciale attenzione a quanti stanno attraversando tristi momenti di difficoltà e di sopravvivenza. Infatti parte del ricavato dell'evento organizzato domenica 23 gennaio all'interno dell'sarà destinato al sostegno dellaLa Onlus si occupa della gestione di una nuova imbarcazione attrezzata con strutture per il recupero di naufraghi migranti nel Mediterraneo provenienti da paesi in conflitto. ResQ PEOPLE opera attraverso un gruppo di medici, infermieri e personale qualificato, nel rispetto dei principi umanitari di Imparzialità, Neutralità, Umanità e Indipendenza, "... uniti per dare un segno concreto e contrastare la cultura dell'indifferenza, mettendo in mare un'altra nave che sostenga donne, uomini e bambini, costretti a spostarsi da situazioni drammatiche o volenterosi di inseguire il proprio sogno, come di diritto".Presenterà la seratagiovane sassofonista, arrangiatore, rappresentante della associazione Musicale GIJ che vedrà la partecipazione del trio musicalecon– Voce,– flauto traverso,– pianoforte.faranno conoscere con il loro racconto la tradizione dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo (anche quest'anno rinviati per via dell'emergenza sanitaria in corso, ndr).La serata si concluderà con la degustazione di fave, olive, friselli e vino novello offerti dalla Fondazione Defeo/Trapani e la distribuzione a tutti i partecipanti di una specifica pubblicazione sui Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo, immagini di repertorio a cura dello studio fotografico di Nicola Ditillo.Ingresso a 10 euro ed accesso consentito solo ai possessori di Super Green Pass. Apertura porte alle ore 19.00, sipario alle 19.30.