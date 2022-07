Al S. Martin hotel la presentazione del libro “L’anno dell’alpaca”

Domenica 24 Luglio

Start 19:00

Via San Domenico Maggiore 28, Giovinazzo

S. Martin hotel di Giovinazzo è lieta di invitare Giammarco Sicuro, autore del suo libro "L'anno dell'alpaca".Giammarco Sicuro è un giornalista, inviato speciale della redazione Esteri del Tg2. In Rai dal 2008, ha seguito per la televisione pubblica italiana i fatti più importanti di cronaca italiana ed estera: dal naufragio della Costa Concordia al terremoto di Amatrice e Centro Italia, dagli attentati terroristici di Berlino, Londra, Manchester e Parigi, alla crisi umanitaria in Venezuela, fino alla pandemia da SARS-CoV-2.L'anno dell'alpaca è il racconto del lungo viaggio di chi si ritrova, suo malgrado, dall'altra parte del pianeta quando l'Organizzazione mondiale della Sanità annuncia l'inizio di una pandemia. Mentre il mondo si chiude in casa, la cronaca personale di Giammarco Sicuro, inviato speciale della redazione Esteri del Tg2, fa conoscere al lettore le realtà e le vicende umane di tre continenti: dal Perù dei primi casi accertati, alla Spagna in lockdown. Dalla Corea del Sud divenuta un modello di gestione del virus, al dramma di Messico e Brasile.Dialogheranno con l'autore Nadia Spinelli, avvocato civilista e canonista e la Dott.ssa Fabiana Aniello.Ingresso Libero