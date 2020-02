Aiuti alla Puglia del turismo e della cultura: Emiliano scrive a Franceschini

Il timore di contagi da Coronavirus, infondato in molti casi, sta mettendo in crisi il comparto turistico pugliese, su cui si basava buona parte dell'economia regionale nei messi che vanno da aprile ad ottobre. Tante le disdette in strutture ricettive, come gli operatori delle agenzie viaggio chiedono di fare da cassa di risonanza alla loro voce.Non si contano inoltre i convegni annullati, gli spettacoli rinviati e le attività culturali sospese. Un danno incalcolabile per l'intera economia del Paese, da Nord a Sud.A Giovinazzo, come in tante località del nord barese, non ci stanno e imprenditori ed operatori vogliono sia chiaro che da noi. Siamo insomma pronti ad accogliere chi ci viene a trovare, come è accaduto negli scorsi anni. Anche ora, anche a Pasqua.Per questo motivo, il Presidente della Regione Pugliae l'Assessorehanno scritto al Ministro Dario Franceschini per far sentire il loro grido d'aiuto.«L'allarme sociale venutosi a creare ha portato all'annullamento di tournée regionali e nazionali, alla pressoché totale defezione da parte delle scuole di ogni ordine e grado dei matinèe, al blocco delle release di film su tutto il territorio nazionale, al crollo degli incassi e delle entrate da sbigliettamento, al drammatico crollo delle prenotazioni di voli e soggiorni in Puglia per Pasqua e per la prossima estate, all'annullamento totale delle gite scolastiche di primavera, etc. In queste ore ho sentito le associazioni di categoria di settore maggiormente rappresentative, le quali mi hanno rappresentato l'esigenza di adottare provvedimenti straordinari e urgentissimi a tutela delle imprese del settore e dei lavoratori al fine di fronteggiare l'emergenza almeno nei prossimi 60 giorni», si legge nella lettera inviata al Ministro.Nella missiva si chiede al Ministro Franceschini un contributo straordinario per musica, prosa, danza, teatro, cinema e spettacolo viaggiante e contributi straordinari a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per lo spettacolo dal vivo, attività culturali e valorizzazione del patrimonio culturale.A ciò si aggiunge la richiesta diSi richiede inoltre la proroga a tutte le scadenze.«La Regione Puglia è pronta a fare la sua parte per alleviare il peso di questa vera e propria crisi che sta mettendo in ginocchio uno dei comparti produttivi più importanti per la nostra economia», conclude ha scritto Emiliano.