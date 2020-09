Aggiornamento Covid: a Giovinazzo restano 4 positivi al virus

C'era attesa per conoscere gli ultimi sviluppi sull'evoluzione del contagio da Coronavirus a Giovinazzo. Come anticipato dalla nostra redazione qualche giorno fa, i ragazzi tornati positivi da Malta sarebbero tutti guariti. Il Sindacoha quindi voluto precisare in un suo aggiornamento la situazione attuale, con alcune importanti raccomandazioni. Ecco cosa ha scritto.«Gli ultimi dati pervenuti dalla Prefettura ci diconoApprofitto quindi per ricordare a tutti di prestare massima attenzione alla regole per contenere il rischio epidemiologico:sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale.I medici di base, con le dovute precauzioni, sono a disposizione di tutti per ogni chiarimento, rispettiamo il loro grande lavoro, alcune accortezze sono indispensabili per tutelare il loro servizio per tutta la comunità cittadina. A loro va ancora il mio sentito ringraziamento.Ognuno è responsabile del prossimo, aiutiamoci a vicenda in questa nuova fase delicata».