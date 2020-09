A Giovinazzo, alle, in base ai dati diffusi dal sito del, si è recato a votare ildegli aventi diritto per le elezioni regionali e ildegli elettori per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.«Tutte le operazioni - fa sapere l'Ufficio Elettorale di Palazzo di Città - si sono svolte regolarmente e non sono stati segnalati intoppi». L'affluenza alle urne è stata la grande incognita della prima tornata elettorale ai tempi della pandemia. Il prossimo rilevamento sarà effettuato alle ore 19.00.Oggi e domani, domenica 20 e lunedì 21 settembre, i cittadini giovinazzesi sono chiamati alle urne per le elezioni regionali e per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. I seggi sono aperti dalle ore 07.00 e lo resteranno fino alle 23.00 di domenica. Domani, lunedì, si potrà votare dalle ore 07.00 alle ore 15.00, quando inizierà lo spoglio delle schede.Oltre alla tessera elettorale ed a un valido documento d'identità, stavolta sarà obbligatoria la mascherina senza la quale non si potrà accedere ai seggi. L'accesso dall'esterno alle sezioni elettorali sarà organizzato in modo da evitare l'affollamento di troppe persone e il rispetto delle distanze.