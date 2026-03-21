Addio a Michele Mezzina. Si-Avs: «Con te abbiamo condiviso un pezzo di strada»

4 foto Addio a Michele Mezzina. Avs: «Con te abbiamo condiviso un pezzo di strada»

Mai dietro le quinte., 69 anni, è scomparso oggi dopo una malattia. In tanti lo ricordano con grande affetto, in particolare la sua energia e il suo impegno civile. «In tanti, tra tutti noi - il ricordo di-, ti abbiamo conosciuto e abbiamo condiviso con te un pezzo importante di strada».Originario di Molfetta, ex dipendente, nel lontano 1992 aprì la sezione giovinazzese del: il primo congresso cittadino si tenne nella storica sede di piazza Costantinopoli, al termine del quale divenne segretario, rimanendo in carica per un decennio. Fu eletto consigliere comunale di opposizione ad aprile 1997 (amministrazione Illuzzi) e fu nominato assessore, con delega, fra le altre, allo Sport, a maggio 2002 (amministrazione Natalicchio).«Erano anni in cui tutto cambiava, nasceva il movimento no global e anche a Giovinazzo si respirava il bisogno di immaginare un mondo diverso. Tu - si legge nel post di- ci hai dato fiducia. Insieme al direttivo di Rifondazione dell'epoca hai scelto di aprire la sede a noi giovani, pure a chi non voleva tessere di partito, ma cercava soltanto uno spazio libero dove confrontarsi, discutere, crescere. Per noi quello ha significato molto, e non lo abbiamo mai dimenticato».Negli ultimi anni, però, Mezzina è approdato in ben altri lidi e liste civiche, quasi tutte nell'alveo del centrosinistra. «Ma oggi - si legge ancora nel post di- non possiamo far finta di niente: a modo tuo sei stato importante per tutti noi, e quel pezzo di strada resta». I funerali lunedì alle ore 11.00 nella chiesa Immacolata.