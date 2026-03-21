Michele Mezzina
Michele Mezzina
Cronaca

Addio a Michele Mezzina. Si-Avs: «Con te abbiamo condiviso un pezzo di strada»

Ex assessore allo Sport e consigliere comunale, se ne è andato a 69 anni. È stato segretario cittadino di Rifondazione Comunista

Giovinazzo - sabato 21 marzo 2026 22.16
Mai dietro le quinte. Michele Mezzina, 69 anni, è scomparso oggi dopo una malattia. In tanti lo ricordano con grande affetto, in particolare la sua energia e il suo impegno civile. «In tanti, tra tutti noi - il ricordo di Alleanza Verdi e Sinistra -, ti abbiamo conosciuto e abbiamo condiviso con te un pezzo importante di strada».

Originario di Molfetta, ex dipendente Enel, nel lontano 1992 aprì la sezione giovinazzese del Partito della Rifondazione Comunista: il primo congresso cittadino si tenne nella storica sede di piazza Costantinopoli, al termine del quale divenne segretario, rimanendo in carica per un decennio. Fu eletto consigliere comunale di opposizione ad aprile 1997 (amministrazione Illuzzi) e fu nominato assessore, con delega, fra le altre, allo Sport, a maggio 2002 (amministrazione Natalicchio).
4 fotoAddio a Michele Mezzina. Avs: «Con te abbiamo condiviso un pezzo di strada»
Addio a Michele Mezzina. Avs: «Con te abbiamo condiviso un pezzo di strada»Addio a Michele Mezzina. Avs: «Con te abbiamo condiviso un pezzo di strada»Addio a Michele Mezzina. Avs: «Con te abbiamo condiviso un pezzo di strada»Addio a Michele Mezzina. Avs: «Con te abbiamo condiviso un pezzo di strada»
«Erano anni in cui tutto cambiava, nasceva il movimento no global e anche a Giovinazzo si respirava il bisogno di immaginare un mondo diverso. Tu - si legge nel post di Sinistra Italiana - ci hai dato fiducia. Insieme al direttivo di Rifondazione dell'epoca hai scelto di aprire la sede a noi giovani, pure a chi non voleva tessere di partito, ma cercava soltanto uno spazio libero dove confrontarsi, discutere, crescere. Per noi quello ha significato molto, e non lo abbiamo mai dimenticato».

Negli ultimi anni, però, Mezzina è approdato in ben altri lidi e liste civiche, quasi tutte nell'alveo del centrosinistra. «Ma oggi - si legge ancora nel post di Avs - non possiamo far finta di niente: a modo tuo sei stato importante per tutti noi, e quel pezzo di strada resta». I funerali lunedì alle ore 11.00 nella chiesa Immacolata.
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