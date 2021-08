A spasso con, oltre a denaro contante: finisce in manette, in flagranza di reato, un uomo di Giovinazzo., 53enne, è stato infatti fermato e perquisito dainel corso della notte. I militari lo hanno così arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine e recentemente condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione (pena sospesa) al termine del processo di primo grado scaturito dall'operazione, è stato notato per le vie del centro cittadino. Il suo atteggiamento sospetto ha spinto gli uomini del maresciallo capo, nell'ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in città, a fermarlo per un controllo d'iniziativa.I militari hanno proceduto quindi alla sua identificazione e al suo controllo. Poi è stato sottoposto ad una perquisizione personale. Addosso aveva varia sostanza stupefacente rappresentata da 4 dosi di cocaina (pari a 1,62 grammi) ed un pezzo di hashish (pari a 1 grammo), oltre a denaro contante. Viste le circostanze, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche presso il suo domicilio, scovando due bilancini e vario materiale da confezionamento, sottoposto a sequestro.Al termine delle operazioni, ilè stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo il giudizio direttissimo, per l'uomo, assistito dall'avvocato, è stato disposto l'obbligo di dimora in città e di presentazione alla polizia giudiziaria.