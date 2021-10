A Giovinazzo zero contagi tra il 20 ed il 26 settembre

A Giovinazzo, tra il 20 ed il 26 settembre scorsi, non vi sono stati contagi da Covid-19.Lo attesta il settimanale report della ASL Bari che conferma quanto da noi pubblicato su scala locale qualche giorno fa. Va specificato che tra il 26 ed il 29 settembre vi sono stati altri 2 contagi da Sars CoV2 a Giovinazzo, entrambi riferiti a minori. Attualmente, sul territorio comunale vi sarebbero dunque 8 positivi al virus (2 in meno rispetto al penultimo aggiornamento dell'ente di piazza Vittorio Emanuele II).Giovinazzo dunque, in quella specifica settimana è rimasta ferma a zero contagi ogni ipotetici 100mila abitanti e torna in una fascia di sicurezza più che buona, mentre la media metropolitana è al 21,9.