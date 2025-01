A Giovinazzo la presentazione del libro "Una piuma dal cielo" di don Paolo Turturro

Sabato 25 gennaio, alle ore 18.00, in Sala San Felice, si terrà la presentazione del libroscritto daL'evento letterario è organizzato da La Piazza di Giovinazzo e dal Borgo della Pace di Palermo.Dialogherà con l'autore il dottor Antonello Taranto, mentre i saluti istituzionali saranno portati dal sindaco, Michele Sollecito, e dall'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli.Il libro riveste interesse pedagogico-culturale poiché il sacerdote di origini giovinazzesi ha vissuto per anni sotto scorta, per la sua opera di scolarizzazione di tante bambine e tanti bambini nel Borgo Vecchio di Palermo, luogo in cui ha lavorato a stretto contatto con don Pino Puglisi, trucidato al Brancaccio dalla mafia il 15 settembre del 1993, giorno del suo compleanno.Si tratterà di una serata improntata al racconto ed alla condivisione di valori su cui si deve basare la società dell'oggi e soprattutto quella del domani.