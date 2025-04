A Giovinazzo l'accensione della fiaccola olimpionica delle Ecclesiadi

Tornano per la 14ma volta le, le olimpiadi dei gruppi parrocchiali della diocesi di Molfetta, Ruvo, Terlizzi e Giovinazzo, ideate e pensate dall'"Ufficio diocesano per la Pastorale del Tempo libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggio".L'evento, nelle diverse edizioni, ha dimostrato di essere un forte catalizzatore di unione e convivialità tra gruppi parrocchiali ed extraparrocchiali. L'obiettivo, infatti, è quello di favorire e far riscoprire valori come la lealtà, l'amicizia, la perseveranza, la condivisione, la solidarietà, vissuti tanto nel gioco di squadra quanto in quello individuale.Lo start è fissato per venerdì 30 aprile, alle ore 19, con l'accensione della fiaccola olimpica presso la parrocchia Immacolata di Giovinazzo, vincitrice della 13ma edizione dei giochi.Per tutte le informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi in parrocchia o contattare l'Ufficio diocesano per la Pastorale del Tempo libero.