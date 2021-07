A Giovinazzo iniziano i festeggiamenti per San Francesco da Paola

Partiranno domani, 8 luglio, i festeggiamenti in onore diorganizzati dallSi inizia con il Triduo proprio giovedì, giornata in cui è previsto il rosario meditato alle 19.00 e la celebrazione eucaristica alle 19.30. ùsarà giorno dedicato alla gente di mare, col programma invariato rispetto all'8, ma con la novità dell'animazione liturgica curata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia della locale sezione.la santa messa vespertina sarà celebrata in ricordo di Massimo Cervone giovane dalle grandi doti umane scomparso prematuramente alcuni anni fa, figlio di Peppino, numero uno dell'Associazione Vogatori Giovinazzo.vi sarà la festa solenne in onore del Santo calabrese. Alle 18.00 è previsto il passaggio per le strade del centro cittadino e del borgo antico della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese", mentre alle 19.00 inizierà il Santo Rosario meditato sempre nella chiesa di San Giovanni Battista, in piazza delle Benedettine.Chiusura con la solenne celebrazione eucaristica, alla presenza dei vertici dell'Ufficio Locale Marittimo, dei vogatori "Massimo Cervone" e dell'ANMI. Non vi sarà, nel rispetto delle normative anti-Covid, la consueta processione a mare, con imbarco e sbarco, come peraltro già accaduto nel 2020. L'auspicio dei tantissimi devoti giovinazzesi al Santo morto nel 1507 nel castello di Castello di Plessis-lez-Tours e proclamato santo il 1° gennaio 1519 da Papa Leone X.