A Giovinazzo Babbo Natale è arrivato dal mare - VIDEO e FOTO

Negli occhi di tutti, grandi e piccini, il personaggio di Babbo Natale emoziona e affascina ed è elemento caro all'atmosfera sognante che si respira nel mese di dicembre in prossimità delle feste natalizie. Anche quest'anno, con rinnovato, e potremmo dire, ottimo riscontro di pubblico,ha ripropostonella suggestiva location di Cala Porto alla presenza di tantissima gente. Le iniziative delle quali vi raccontiamo sono inserite nel cartellone " Natale al Centro", patrocinato dalla Città di Giovinazzo in occasione delle festività natalizie del dicembre 2025. L'Associazione, guidata dal presidente Francesco Depalo e dal vice presidente Raffaele Basile, ha proposto un momento di condivisione gradito: di questo ne abbiamo parlato con Raffaele Basile che a noi di Giovinazzo Viva ha raccontato della bellezza della loro iniziativa che si rinnova di anno in anno.Ecco cosa ci ha detto: «La serata di oggi, domenica 21 dicembre, è stata una festa ben riuscita qui al porto di Giovinazzo; cala Porto ha ospitato un'idea collettiva a noi cara, abbiamo già proposto l'esperienza negli anni passati e siamo soddisfatti della risposta di pubblico dell'edizione 2025 . A noi piace considerare il mare in tutta la sua bellezza, siamo trenta soci impegnati in un'associazione che nel suo piccolo ci mette impegno, per esempio, ricordiamo il successo riscontrato con il giro turistico effettuato con i gozzi durante l'estate, è stata un'attrazione turistica interessante. Noi ci mettiamo impegno mettendo in evidenza la bellezza dei piccoli gozzi che sono attraccati qui al porticciolo. Far arrivare Babbo Natale su uno dei nostri gozzi è un'idea che piace a tutti perché trasmette gioia, lo abbiamo associato al mare per dare valore all'associazione che sviluppa idee e attività qui in prossimità del porto con la bellezza dello scenario della Cattedrale. Babbo Natale si ripropone in vari scenari, il nostro preferito è il mare, il porto, noi amiamo il mare e lo facciamo arrivare da qui e come si è potuto vedere la nostra idea è piaciuta a tutti e si conferma un'idea gradita da grandi e piccoli. Una risposta positiva anche quest'anno, caramelle e cioccolatini per tutti oltre a tante foto ricordo con Babbo Natale. Quest'anno ritengo sia andata meglio rispetto alle scorse edizioni e posso dire, in nome dell'associazione, che miglioreremo sempre di più per il futuro», ha concluso il vice presidente dell'Associazione "Amici del Gozzo".Il simpatico e cordialedopo aver salutato e donato dolcezze, ha invitato tutti i presenti a spostarsi presso la sua casa realizzata sul piazzale di ponente in prossimità della casa della signora Maria Minutillo dove ha sede il gruppo. grazie alla cordialità di Francesco Cervone, che si è reso per noi portavoce del gruppo, abbiamo scoperto informazioni simpatiche sull'iniziativa che ha raccolto tante presenze di pubblico e visitatori.«La casa di Babbo Natale nasce da un'idea di Mauro Bavaro e Giuseppe Taldone, del Gruppo "I nipoti di zia Maria"- ci ha detto Francesco Cervone. Devo altresì affermare che tutti hanno naturalmente collaborato a questa creazione che è stata un'idea condivisa. La casa è stata realizzata solo con materiale di recupero e scarto tipo vecchie pedane, travi di legno recuperate, così come addobbi e luminarie. L'iniziativa ha lo scopo di dare colore, di dare gioia ai bambini e questo è avvenuto egli scorsi fine settimana. Che cosa facciamo? Si tratta di un momento di socializzazione ben sentito da tutti noi, accogliamo i bambini donando caramelle, zia Maria ne stava distribuendo tante poco fa; inoltre, regaliamo giochi e giocattoli recuperati e a noi donati. Uno dei momenti più importanti si è svolto sabato 20 dicembre e ha visto la partecipazione di bambini ospiti in una casa protetta, iniziativa armoniosa e felice, avvenuta per la buona volontà di buoni amici, della concreta collaborazione con la Pro Loco che ha animato il momento di incontro solidale con canti natalizi guidati da Teresa Fiorentino. Babbo Natale ha creato aggregazione; noi abbiamo utilizzato questo piccolo grande simbolo che fa tanto e aiuta a credere in un mondo in cui non si crede più. Babbo Natale dona sorrisi e com'è avvenuto stasera anche aggregazione con i canti di Natale cari a tutti», ha concluso Francesco Cervone.