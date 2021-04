A Giovinazzo 1109 contagiati da inizio pandemia. Quasi 85mila in tutto il barese

11 decessi e 1593 guariti

La situazione pugliese

Sonoi giovinazzesi che si sono contagiati da inizio pandemia e 914 sono i guariti. Un dato che conferma la corsa del virus dai mesi autunnali in poi, con nuovi picchi in marzo e agli inizi di aprile.sono state le vittime accertate sin qui.In tutta l'Area Metropolitana si sono infettate 84.952 persone dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Questo il riepilogo per ciascuna provincia:84952 Area Metropolitana di Bari39867 Provincia di Foggia34373 Provincia di Taranto21347 Provincia Bat21285 Provincia di Lecce16066 Provincia di Brindisi729 relativi a residenti fuori regione334 di provincia di residenza non notaSono stati 11 i decessi registrati nella nostra regione nelle ultime ore, 3 nel barese, 3 nel tarantino, 2 in Capitanata, 2 nel brindisino, 1 nella Bat. Il totale delle vittime p quindi salito a 5421 e 1904 sono stati i morti nella nostra Area Metropolitana.I guariti delle ultime ore sono l'unica buona notizia, con 1593 pugliesi che sono risultati ufficialmente negativi al Sars CoV2. Così il computo dei guariti è salito a 162.017 da marzo 2020 ad oggi.In Puglia ci sono attualmente 51.515 positivi e 49.324 sono i residenti che si stanno curando a casa. I ricoverati in ospedale però tornano ad aumentare: sono 2191 i posti letto occupati (+13). In terapia intensiva sono 283 le persone che lottano per sopravvivere.