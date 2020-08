"A colpi di pedale. La straordinaria storia di Gino Bartali"

A colpi di pedale in cima ai Gran Premi della montagna e poi in picchiata verso il traguardo, per trionfare nelle grandi corse di mezza Europa. A colpi di pedale, a rischio della propria vita, per salvare centinaia di ebrei dalle persecuzioni nazi-fasciste, nascondendo documenti falsi nel telaio dell'inseparabile bicicletta.A colpi di pedale sulle strade di Francia, correndo per l'Italia libera ma in subbuglio dopo l'attentato a Palmiro Togliatti. A colpi di pedale guidato da una grande fede in Dio e con il desiderio nel cuore di fare sempre il bene, senza bisogno di vantarsene in giro.Le parole e le pedalate diarrivano a noi, a partire dall'estate del 1948 quando vinse ilrappresentando la voglia di riscatto dell'Italia dopo la guerra.le racconta in un libro edito dall'che sarà presentato in un incontro pubblico questa sera alle ore 20.00 in piazzale Leichardt con la partecipazione straordinaria di, nipote del grande. «Scopriremo la storia del grande ciclista- ha scritto in un post il sindaco-, medaglia d'oro al merito civile per aver contribuito al salvataggio di 800 ebrei durante la seconda guerra mondiale».«Un'iniziativa di spessore - ha concluso il primo cittadino - per prepararci al prossimoche il 10 ottobre vedrà Giovinazzo protagonista come città di partenza (arrivo a Vieste). Vi aspetto!».