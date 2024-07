50ª Settimana Sociale dei Cattolici, presente la delegazione diocesana

Powered by

È partita negli scorsi giorni laa Trieste.Dal 3 al 7 luglio 2024, nel capoluogo giuliano, 900 delegati si riuniranno per esplorare il tema "Al cuore della democrazia: partecipazione tra storia e futuro". Sono in pieno svolgimento quattro giorni di incontri, confronti e proposte di impegno nelle varie comunità civili ed ecclesiali.La diocesi di Molfetta-Ruvo-Terlizzi-Giovinazzo è presente con il vescovo,la direttrice dell'ufficio di pastorale sociale e del lavoroil direttore dell'ufficio pastoralee dell'animatore del progetto Policoro,I Villaggi delle Buone pratiche, le Piazze della democrazia e le Tavole rotonde saranno luoghi di scambio e riflessione.L'evento è trasmesso in diretta, con ampie finestre su TV 2000.