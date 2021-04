25 aprile: l'ANPI Giovinazzo celebra il 76° anniversario della Liberazione

In occasione del 25 Aprile, 76° anniversario della Liberazione, la, promuove e partecipa alle seguenti iniziative:- Domenica 25 Aprile, alle 10.30, presso la, insieme alle autorità cittadine, si terrà una cerimonia in onore dei Caduti della Resistenza. La cerimonia consisterà nella deposizione di un omaggio floreale presso il Monumento ai Caduti.- In tutta la giornata del 25 Aprile poi, la cittadinanza è invitata a partecipare alla manifestazione, organizzata dall'A.N.P.I. nazionale,Chiunque lo desideri potrà, rispettando le norme di sicurezza vigenti ed evitando assembramenti. Alle ore 16:00, presso la targa posta in Via Angelo Ricapito, tre nostri associati deporranno il loro omaggio alla memoria del nostro concittadino martire partigiano.- Sarà visibile, inoltre, sulla pagina Facebook ANPI Giovinazzo, un video ispirato al temaealizzato da nostri tesserati e simpatizzanti, per esprimere qual è, per ognuno di noi, il significato attuale di questa festa.«Nella speranza che lo spirito di chi ha combattuto per la nostra libertà possa illuminare i nostri tentativi di riconquistarla - scrivono -, ora che un altro nemico, invisibile e terribile, la minaccia, auguriamo a tutti di cuore, buona Festa della Liberazione».