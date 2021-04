Il 25 aprile a Giovinazzo nel ricordo di Angelo Ricapito e dei martiri del nazifascismo

Cerimonia sobria ma sentita, quella con cui Giovinazzo ha celebrato la Festa di Liberazione dal nazifascismo e ricordati i martiri caduti per la libertà del nostro Paese.Al mattino, all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella", il Sindacoil Presidente del Consiglio comunale,il Vicesindacoed il Presidente dell'ANPI Giovinazzo,accompagnati dalle più alte cariche militari cittadine, hanno deposto una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti.Un momento che ha rinsaldato la comunità giovinazzese nei valori dell'antifascismo e della tutela della democrazia.Nel pomeriggio, dinanzi alla targa toponomastica che ricorda il martirio diè stato deposto a simbolo della Resistenza un tulipano rosso. Un 25 aprile anomalo, ancora in piena pandemia, che sarà ricordato però negli anni come momento storico importante per la gente di Giovinazzo.