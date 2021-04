180mila guariti in Puglia ed oltre 90mila contagi nel barese da inizio pandemia

37 decessi

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Sono 181.376 i pazienti guariti (2144 nelle ultime ore) in Puglia dal Covid-19 dall'inizio della pandemia. Un dato confortante se si tiene conto che le persone contagiate sono state 234.841, di cui 90.134 nel barese (1158 a Giovinazzo).La nota più amara arriva dai decessi, che purtroppo non si arrestano nella nostra regione. Ieri, 30 aprile, ne sono stati registrati altri 37, 17 nel Basso Salento, 12 nel barese, 4 in Capitanata, 3 nel tarantino, 1 nel brindisino. Il computo delle vittime del Coronavirus è quindi salito a 5873. Di seguito il riepilogo:2072 Area Metropolitana di Bari1393 Provincia di Foggia866 Provincia di Taranto619 Provincia Bat534 Provincia di Lecce333 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaNella nostra regione ci sono attualmente 47592 positivi al Sars CoV2, di cui 45.737 in cura a domicilio, mentre sono 1855 i ricoverati in ospedale e tra di essi 237 pazienti lottano in terapia intensiva.Nelle scorse ore sono stati effettuati 13.296 tamponi rinofaringei e 1344 hanno dato esito positivo (pari al 10,10% del totale, percentuale nuovamente in calo).Verrà aggiornato nelle prossime ore il dato relativo all'andamento epidemiologico a Giovinazzo. Al 25 aprile erano 103 i positivi, 16 le vittime accertate e 1038 i guariti. 1158 i giovinazzesi ad aver contratto il virus.