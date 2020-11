1163 nuovi casi positivi in Puglia, 51 ricoverati in più nelle ultime ore

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La situazione dei contagi a Giovinazzo

I decessi verificatisi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

Sono saliti a 21091 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione martedì 3 novembre. I dati sono aggiornati alle ore 16:00. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 573063 test.(194 nelle ultime ore)., il 6.2% dei quali è ricoverato in ospedale () mentre il 93.8% (12681 persone) è in isolamento domiciliare. 94 pazienti (pari allo 0.7% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva su 369 posti diasponibili negli ospedali pugliesi.I test effettuati sul territorio regionalesono stati 5955,dei quali (pari al 19.52%) hanno avuto riscontro positivo:, 117 nella Bat,115 in Capitanata, 101 nel tarantino, 61 in provincia di Brindisi, 45 nel leccese, 7 relativi a residenti fuori regione, un caso la cui provincia di residenza non è nota.«Non è un picco perché centinaia di casi riportati nel bollettino si riferiscono a positività emerse nel corso degli ultimi giorni e immesse oggi nel sistema» ha puntualizzato, assessore regionale alla salute.«Il dato della Asl Bari risente del recupero di numerose schede non inserite negli ultimi giorni nei sistemi informatici ed è stato riallineato nella giornata di oggi» ha rimarcato, Direttore generale dell'azienda sanitaria barese.34 gli attualmente positivi a Giovinazzo secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dal Sindaco Tommaso Depalma.8760 Area Metropolitana di Bari4925 Provincia di Foggia2304 Provincia Bat2050 Provincia di Taranto1492 Provincia di Lecce1408 Provincia di Brindisi151 relativi a residenti fuori regione1 provincia di residenza non notaSono stati purtroppo registrati dodici decessi nelle ultime ore: undici nel foggiano, uno nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a243 Provincia di Foggia217 Area Metropolitana di Bari85 Provincia di Lecce71 Provincia Bat70 Provincia di Brindisi61 Provincia di Taranto5 residenti fuori Regione